Arezzo Piazza Grande-Aspirapolvere ospite d’onore in mostra davanti alla Pieve

“Volevo aspirare il polverone storico”, dichiara l’elettrodomestico rivoluzionario AREZZO — Dopo secoli di cavalieri, giostre e turisti che si fanno i selfie storti, Piazza Grande cambia stile: la protagonista ora è una splendida aspirapolvere verticale, lasciata lì in bella posa, tra un cassonetto e una lastra etrusca. La cittĂ , che notoriamente ha piĂą chiese che parcheggi, ha accolto con entusiasmo il nuovo monumento: “Finalmente qualcuno che si occupa della polvere, e non solo di venderci la solita roba d’antiquariato”, commenta un negoziante del centro. L’aspirapolvere, modello “Tornado Deluxe Medieval Edition”, è stata piazzata strategicamente all’ombra della Pieve di Santa Maria, per ribadire il messaggio: “Qui si aspira tutto: polvere, turisti e anche un po’ di dignitĂ urbana”. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, Piazza Grande-Aspirapolvere “ospite d’onore” in mostra davanti alla Pieve

In questa notizia si parla di: arezzo - piazza - aspirapolvere - ospite

Arezzo, Piazza Grande-Aspirapolvere “ospite d’onore” in mostra davanti alla Pieve.

