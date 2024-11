Ilrestodelcarlino.it - Quintana, il presidente Massetti: “Mandato finito, ora sono pronto a farmi da parte”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ascoli, 25 novembre 2024 – Prima le elezioni nei sestieri, poi il rinnovo del consiglio degli anziani: il prossimo mese sarà davvero cruciale per la. A fine 2024 scadrà ildelMassimo, che in questi dieci anni ha sicuramente contribuito a dare un nuovo volto alla rievocazione., che bilancio possiamo stilare? “stati anni di emozioni e pieni di lavoro. Laaveva precedentemente una struttura legata all’Ente, diversa per organi e diversa nelle competenze. Inizialmente è stato fatto un lavoro di adeguamento importante data l’internalizzazione del servizio, poi abbiamo lavorato molto sul potenziamento di alcuni settori. Ad esempio, quando ci trovammo ad affrontare il caso del doping, ci rendemmo conto che era necessario un adeguamento importante per quanto riguarda la tracciabilità dei cavalieri e cavalli.