Metropolitanmagazine.it - Presentato un accordo Toscana Onu per il settore tessile: “Sarà un accordo diretto per lavorare sulla sostenibilità del settore”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Si tratterà di unper “insiemedel sistema moda, dele dell’industria del turismo”. Lo ha annunciato il Presidente della Regione, Eugenio Giani. L’occasione era quella del lancio dell’Hub dell’Onu per la Moda e gli stili di vita, che si è svolto a Villa Petriolo di Cerreto Guidi (Fi). Nella tenuta si fa particolare attenzione alla, che è anche la base del suo progetto di struttura ricettiva.Arriva l’Onu per ilbasato“La stessa uscita dalla crisi attuale della moda e delpassa anche da nuove pratiche sostenibili, come la circolarità, il consumo responsabile, la tecnologia e scelte di vita più consapevoli. L’riguarderà trasversalmente le politiche per la parità di genere, comedelle donne.