Piacenza muore davanti al bar colpito da tre fendenti al collo C’è un arresto

Un uomo di 42 anni è stato trovato senza vita nella serata di ieri a Bettola, in provincia dicon treal. Il fatto si è consumatoa un bar nei pressi del ponte sul Nure, gettando nello sconforto l’intera comunità locale.Il ritrovamento e i soccorsiSecondo le prime informazioni, l’uomo è stato trovato dal personale del 118 riverso in un lago di sangue. Nonostante il rapido intervento dei sanitari, per lui non c’è stato nulla da fare. Il luogo è stato immediatamente transennato per consentire i rilievi da parte delle forze dell’ordine.Le indagini: un sospetto fermatoNon è ancora chiara la dinamica dell’aggressione. Si indaga per capire se si sia trattato di una rissa degenerata o di una lite finita in tragedia. I carabinieri, giunti sul posto, stanno ascoltando i testimoni presenti per ricostruire l’accaduto.