Per dire no alla violenza Scarpette rosse sui gradini | Incubo che non si ferma

E’ entusiasta Annalisa Felletti, consigliera di parità della Provincia, quel tappeto di coperte che ha riempito di colori la piazza del Castello è andato a ruba. Oltre 12mila quadrati realizzati a maglia in mesi di lavoro ’bruciati’ in cambio di un’offerta. "I fondi andranno – spiega – al Centro Donna Giustizia di Ferrara per aiutare le vittime dia riconquistare la loro autonomia". La firma della gara di solidarietà è quella di VivaVittoria Ferrara, iniziativa promossa dall’ufficio della consigliera di parità della Provincia con arcidiocesi, Università, Udi, Centro donna giustizia e il cohausing solidaria. In azione con gomitoli e ferri, circoli di maglia, case di riposo, 34 scuole, cittadini. "Sono 375 le donne seguite dal Centro donna giustizia di Ferrara nel 2023, dato aumentato rispetto all’anno precedente".