Notizie sulle squadre formazioni iniziali confermate quando le squadre si incontreranno in Premier League

2024-11-25 21:05:56 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Il Newcastle entrerà tra i primi sei dellase i Magpies riusciranno a ottenere la quarta vittoria consecutiva in tutte le competizioni in casa contro il West Ham nella massima serie lunedì.I Magpies hanno battuto il Nottingham Forest 3-1 in trasferta nell’ultima partita e hanno vinto le ultime due partite casalinghe, eliminando il Chelsea dalla Carabao Cup e battendo l’Arsenal 1-0 in campionato.Il West Ham ha respinto un vantaggio per 3-1 dopo 76 minuti al St James’ Park la scorsa stagione, con un rigore di Alexander Isak che ha lanciato una rimonta sigillata da due gol di Harvey Barnes durante gli ultimi otto minuti dei tempi regolamentari.101GreatGoals.com ti offre le ultimee ledella prima partita della settimana della