Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo chiede formalmente la ripetizione della votazione: "Combatterà su ogni terreno, legale e politico"

La vendetta diè appena cominciata. Il fondatore delha preso una decisione:la sua battaglia contro i contiani su tutti i fronti, legali e politici. Ieri ha già effettuato la sua prima mossa.hacomunicato al M5S, in qualità di garante, la sua intenzione di far ripetere alcune votazioni, soprattutto quelle che mettono in discussione il suo ruolo.Leggi anche: M5S, caroaddio: abolito il garante e stop al limite dei due mandati. La rispostaL’obiettivo diè chiaro: sfidare nuovamente Conte sul tema del quorum. Questa volta, però, potrebbe avere un asso nella manica. Si ipotizza infatti che il garante possa fare un appello all’astensione, trasformando il voto in un confronto diretto e personalizzato.Un esponente delchiarisce la strategia: “Se i sì alla cacciata sono meno di 35mila, devono trovare altri 10mila votanti”.