Mosca arruola anche gli yemeniti Zafesova | Putin è a corto di soldati | Così evita la mobilitazione interna

Ottaviani Dopo i nordcoreani, la Russia starebbe ingaggiandocombattenti. Con una grossa differenza, però. Se l’invio di truppe di Pyongyang è il risultato di uno scambio fra il presidente russo, Vladimire Kim Jong-Un, glivengono attratti con l’inganno. La denuncia arriva dal Financial Times, che è riuscito a entrare in contatto con alcuni di loro e a farsi raccontare come è avvenuto il reclutamento. Tutte le testimonianze raccontano la medesima prassi. L’arrivo in Russia è stato possibile grazie a una società con base in Oman e controllata dagli Houthi, gruppo armato dello Yemen a composizione soprattutto sciita e legato a doppio filo conper quanto riguarda la partita mediorientale. Finanziatidall’Iran, dall’inizio della guerra sono attivi con attacchi alle navi occidentali che transitano dal golfo di Aden e hanno più volte lanciato razzi contro Israele.