Calciomercato.it - Milan, maxi offerta per Reijnders: intreccio con la Juventus

Leggi su Calciomercato.it

Il centrocampista olandese è uno dei pilastri della squadra di Fonseca. Il club rossonero punta a blindarlo con un nuovo contrattoAssalto a. Forse già a gennaio, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, il grande club europeo potrebbe provare a prendersi il centrocampista olandese, uno degli intoccabili deldi Paulo Fonseca.percon la(LaPresse) – calciomercato.itIl ventiseienne di Zwolle è approdato in rossonero nell’estate 2023 per circa 20 milioni di euro, diventando ben presto uno dei calciatori più importanti della squadra. Quest’anno ha avuto una ulteriore crescita, fornendo prestazioni di alto spessore anche in campo internazionale. Di ben 4 gol (di cui 3 in Champions) e 3 assist il suo bottino in questa prima parte di stagionevede il suo futuro al, col quale sta trattando il rinnovo del contratto che attualmente scade a giugno del 2028: “Fino a quando avrò una trentina di anni mi vedo ancora nel– le sue parole a ‘gianlucadimarzio.