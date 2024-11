Oasport.it - LIVE Italia-Islanda 44-41, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: sorpasso azzurro a metà terzo quarto, 8 punti di Ricci

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54-53 GRAAANT BASILEEEE!! LA BOMBA DELOOOOOO51-53 1/2 per Bjarni Jonsson a cronometro fermo.51-52 BORTOLANI ‘ON FIRE’: SECONDA TRIPLA IN FILA, -1!48-52 Bjornsson dalla media: +4.48-50 1/2 per Diego Flaccadori a cronometro fermo.47-50 Fridriksson va fin in fondo: ancora +3.47-48 BORTOLAAAAANIII!! TRIPLAAAAAAAAAA44-48 Dentro il libero aggiuntivo, con il numero 14 che sale a quota 14.44-47 Ancora Kristinn Palnsson da tre, con il fallo di: potenziale gioco da quattroper l’islandese, +3.44-44 Kristinn Palnsson pareggia i conti dall’arco.44-41 NICOLOOOO MEELLIII!! LA TRIPLA DEL CAPITANOOOOOO41-41 Kristinn Palnsson per il pareggio dell’: time-out Pozzecco.41-39 Appoggio di Thrastanson per il -2