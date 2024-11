Ilrestodelcarlino.it - La scomparsa di Cristina: "Nella Chiesa ho trovato un muro impenetrabile"

La giornata contro la violenza sulle donne. C’è una donna che ogni giorno, da 32 anni, deve fare i conti con la violenza. Eppure è ancora lì, in piedi, a testa alta. A chiedere giustizia, non vendetta. Giustizia per sua figlia. Ieri mattina Marisa Degli Angeli, madre diGolinucci, la ragazzail primo settembre del 1992, era a Ronta, davanti alla panchina rossa collocata in memoria di. Era insieme agli esponenti dell’associazione ‘Fermi con le mani’, che si è schierata al suo fianco alla ricerca della verità. "Non è facile continuare a battersi – ha commentato mamma Marisa – perché mentre il tempo passa, io penso a chi mi ha tradito. Sono tanto amareggiata, ma non per questo lascio la fede come primo baluardo per sostenermi. Vado in, qui a Ronta, e continuerò ad andarci perché in quel luogo vedo, che credeva, aiutava e professava.