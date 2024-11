Ilrestodelcarlino.it - In 7.900 per la Pausini. E ora tocca a Jovanotti

Con il concerto di Laurasi è registrato l’ennesimo sold out alla Vitrifrigo Arena. "Abbiamo raggiunto la massima capienza consentita, 7900 posti circa – spiega Luca Pieri, presidente Aspes che gestisce l’Astronave di via Gagarin –, laè un nome di grande richiamo, la cantante italiana più conosciuta al mondo. Il tutto esaurito segue gli altri sold out dell’ultimo anno mezzo: Baglioni, Max Pezzali, Maneskin, Mengoni, Renato Zero, e tanti altri. Sempre di più sono gli artisti italiani che scelgono di organizzare la data zero a Pesaro comee addirittura il suo tour non solo inizia qui, ma viene anche provato qui, ci saranno tanti giorni di Arena impegnata per preparare il suo spettacolo. Tre date da noi (4, 5, 7 marzo, ndr), è un evento estremamente importante. Prima diavevano fatto questa scelta Baglioni e i Maneskin.