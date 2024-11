Ilnapolista.it - Il Napoli non è sempre bello ma è dannatamente efficace (Libero)

Leggi su Ilnapolista.it

Ilnon èma è)Scrivecon Federico Strummolo:Vincerà la solidità, il bel gioco o l’entusiasmo? La lotta Scudetto in Serie A diverte gli appassionati e rappresenta una contrapposizione tra diverse filosofie. C’è il pragmatismo del, nonma, il calcio spumeggiante dell’Inter, che quando è in giornata dà la sensazione di poter mettere alle corde anche l’avversario più forte, e poi l’ardore dell’Atalanta, che magari avrà qualcosa in meno nella qualità della rosa, ma non è seconda a nessuno per quanto riguarda atteggiamento e voglia di vincere. L’1-0 con cui ilsupera la Roma al Maradona offre la perfetta diapositiva della stagione degli azzurri.Una vittoria tutt’altro che spettacolare e arrivata sfruttando le incertezze dell’avversaria.