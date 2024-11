Sport.quotidiano.net - I gialli dopo il pari a Cosenza e verso Mantova. I risultati sorridono al Modena: nessun sorpasso

Ildella Reggiana poi solo sconfitte per le squadre che stanno un passo dietro alnei bassi fondi della classifica. Ed è la buona notizia del fine settimana, se il bicchiere lo si vede mezzo pieno e non mezzo vuoto.o sorpassa i canarini che, tuttavia, hanno appena due punti di vantaggio dalla retrocessione diretta e convivono, seppur avanti per differenza reti, con i granata a quota 15 punti alle porte dei playout. I playoff sono a tre lunghezze ma non ci pare il caso di guardarli, per ora. Il Frosinone cade a Cremona, il Cittadella per poco non complica la vita al Bari ma perde e il Sudtirol sembra in una crisi senza fine nonostante il cambio d’allenatore. Per ora, c’è chi sta peggio, insomma. Senza contare la Salernitana, surclassata dal Sassuolo e con problemi che vanno ben oltre il campo.