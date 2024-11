Ilfattoquotidiano.it - Fece violentare la moglie da decine di uomini, chiesti vent’anni per il marito di Gisèle Pelicot: è il massimo previsto. La pm: “È troppo poco”

Il pubblico ministero di Avignone ha chiestodi carcere per Dominique, 72enne di Mazan, paesino nel sud della Francia, che ha ammesso di aver drogato, stuprato e fatto stuprare laper quasi dieci anni. Il caso, svelato nel 2023 da Le Monde, ha avuto risonanza planetaria: la donna, oggi settantenne, è stata infatti abusata in casa propria almeno duecento volte, mentre era in stato di incoscienza, dadicomplici del, cinquanta dei quali (tra i 26 e i 74 anni d’età) sono a processo insieme a lui.è ildella pena prevista dalla legge francese per il reato di stupro aggravato contestato agli imputati: “È al tempo stesso molto, perché si tratta didi una vita, e quale che sia l’età non è. Ma è ancherispetto alla gravità dei fatti che sono stati commessi e ripetuti”, ha detto in aula una dei pm, Laure Chabaud.