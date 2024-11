Lapresse.it - Coppa Davis, trionfo Italia: Berrettini e Sinner firmano lo storico tris

Il cielo di Malaga è sempre più blu. Sopra la cupola del Palacio de Deportes ‘José María Martín Carpena’ è l’azzurro il colore dominante del tennis mondiale. L’, che può vantare il numero uno al mondo nel ranking Atp e la squadra femminile vincitrice della Billie Jean King Cup, trionfa ancora in, si tiene stretta l’Insalatiera d’Argento conquistata lo scorso anno e porta a tre i suoi allori. Dopo l’impresa di Santiago del Cile del 1976 c’erano voluti 47 anni di digiuno per tornare ad alzare il massimo trofeo a squadre e ora, in appena 12 mesi, ecco ancora i moschettieri azzurri piazzarsi sul tetto più alto, confermando la qualità di una ‘generazione di fenomeni’ che ha cambiato il volto, la storia, la stessa postura del movimento tennisticono.battono l’Olanda in finaleGrazie alla coppia d’oro, amici per la pelle oltre la rete, l’vincendo i due singolari ha piegato 2-0 in finale i rivali olandesi, già battuti nei quarti di finale l’anno scorso e nella fase a gironi delle Finals a settembre.