CONFERENZA – Inzaghi e Dimarco in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Lipsia

sono stati protagonisti delladidi. Hanno risposto alle domande dei giornalisti presenti. Insieme a lui anche Federico, che sarà tra i protagonisti della sfida di domani in Champions League.Ore 14:22 Termina qui la.Da quando è arrivato all’si sente l’allenatore migliore al mondo?Ho avuto la fortuna di arrivare in una società importante e con un gruppo eccezionale. Sono stato assecondato in tutto, sappiamo quello che abbiamo fatto e quello che dobbiamo ancora fare. Quando si sbaglia una formazione, un cambio o un gol sappiamo di essere criticati com’è giusto che sia, molti mettono l’abito di allenatore ma ci sta. Il mio augurio è quello di continuare a far bene per l’e stare qui ancora per tanti anni.