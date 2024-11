Blocco delle auto questa domenica a Roma

Leggi su Funweek.it

Il Comune diha approvato l'iniziativa riguardante ila motore nelle zone a Fascia Verde con lo scopo di abbassare i livelli di smog nella Capitale. La secondaè in programma per il 1 Dicembre 2024, a seguire sono previste altre giornate in cui saranno organizzati eventi e appuntamenti a tema ambientale.Iltotale della circolazione riguarda i veicoli a motore endotermico nella zona ZTL Fascia verde, nelle fasce orarie 7:30-12:30 e 16:30-20:30 .Le domeniche ecologiche sono in totale cinque tra novembre 2024 e marzo 2025 con l'obiettivo di controllare l'inquinamento atmosferico che anno dopo anno va ad aumentare. Infatti, i valoriconcentrazioni biossido di azoto sono molto elevate e spesso superano i limiti previsti dalla legge.10 novembre 20241 dicembre 202426 gennaio 202516 febbraio 202523 marzo 2025