Bergamo, alle 18 la manifestazione per la Giornata contro la violenza sulle donne

. “Fermiamo la, insieme”. Uno slogan chiaro e diretto quello che sarà esposto sugli striscioni e gridato de dagli uomini che prenderanno parte allaper le vie del centro diin occasione dellainternazionalelalunedì 25 novembre.“Sono più di 90 leuccise da inizio anno – recita l’appello social pubblicato dalla ‘Rete bergamascaladi genere’ -. Sempre piùtra le persone più giovani; sempre più guerre; è questa la società che vogliamo? La risposta è no. Per questo sentiamo il bisogno di unirci e gridarlo”.Numeri che sicuramente continuano ad allarmare e che ormai aumentano l’indignazione, in un territorio che negli ultimi mesi è balzatacronache per le uccisioni di, come nel caso di Sara Centelleghe a Costa Volpino, di Joy Omoragbon a Cologno Al Serio e di Sharon Verzeni a Terno d’Isola.