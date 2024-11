Romadailynews.it - Accessibilità digitale per tutelare le donne disabili

Roma – L’è uno strumento fondamentale per garantirela tutela dellecontà nella lotta alla violenza contro leperché la maggior parte delle informazioni relative alle campagne di sensibilizzazione sia su come chiedere aiuto che per informarsi su cosa sia la violenza e la tutela e la prevenzione passa appunto dal. E’ questo l’appello lanciato dalla start up under 30 AccessiWay Italia, nella giornata internazionale contro la violenza sulle.“E’ tempo che le Istituzioni e i vari Osservatori che si occupano di violenza contro letengano conto anche delle necessità dellecontà che da diversi studi condotti anche dalla Fish hanno anche una probabilità maggiore di essere vittime di violenza non solo di tipo fisico ma anche economica all’interno di casa loro”, spiega Dajana Gioffrè, ChiefVisionary Officer di AccessiWay.