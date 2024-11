Ilgiorno.it - Sottopasso contestato. Via alla petizione con un tris di diffide contro il progetto

Grande partecipazione di cittadinanza, diffida a tutti gli enti interessati (in particolare a Regione Lombardia, RFI e Comune di Bianzone "di provvedererevoca in autotutela degli atti amministrativi fin qui emessi") e oltre una cinquantina di firme (molte altre se ne stanno raccogliendo proprio in queste ore nei punti prefissati negli esercizi commerciali della zona e anche on line sul sito per la salvaguardia del Ranée) per ribadire il nocreazione di uncarrabile nei pressi della Ss 38 a Bianzone che "devasterebbe in modo irreparabile la pregiata area agricola".definito dagli agricoltori "dannoso, inutile e illegittimo" e dal costo di 16,5 milioni.nuova assemblea pubblica, organizzata nella serata di venerdì all’oratorio di Bianzone dai tenaci agricoltori facenti parte del Comitato di salvaguardia e valorizzazione del Piano del Ranée "le sfruttamento e l’utilizzo indiscriminato del territorio", è emerso nuovamente il forte dissensoi lavori di soppressione del passaggio a livello all’altezza della pregiata piana agricola.