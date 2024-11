Sport.quotidiano.net - Seconda vittoria consecutiva. De Nipoti-Vlahovic a bersaglio. La Baby Dea non si ferma più

Un timbro di Vanja, all’undicesimo gol in campionato, e il secondo stagionale di Tommaso Deregalano all’Atalanta Under 23 l’ottavastagionale, la quartain casa, con un 2-0 rifilato al Caldiero Terme al Comunale di Caravaggio. La matricola veronese, ben organizzata difensivamente, ha tenuto lo 0-0 per 65’, prima di sbriciolarsi per due disattenzioni della retroguardia. Un errore in disimpegno di Gecchele regala un involontario assist ache non perdona Giacomel. Appena tre minuti più tardi contropiede chirurgico di Del Lungo che serve De, appena entrato: tiro a giro e 2-0. Nerazzurri che hanno svoltato la gara con i cambi e nel finale hanno gestito con ordine, grazie anche ad un paio di interventi sicuri del portiere Bertini, mantenendo la porta inviolata e conquistando un successo prezioso in zona playoff che proietta la squadra di Modesto a quota 26 punti con una gara ancora da recuperare (a Padova il 4 dicembre).