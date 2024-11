Sardegna | è morta la 17enne investita sulle strisce pedonali mentre andava a scuola

Leggi su Dayitalianews.com

Beatrice Loi, dopo essere stata, era stata immediatamente soccorsa e ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu.Non ce l’ha fatta. Beatrice Loi, la studentessa cagliaritana di 17 anni, travolta ieri mattina da un’auto guidata da un pensionato,al Liceo Alberti di Cagliari, èoggi in un letto dell’ospedale Brotzu. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto: la giovane infatti avrebbe sbattuto la testa sull’asfalto, dopo essere stata colpita in pieno dal mezzo a quattro ruote. La giovanissima infatti stava attraversando la strada – proprio all’altezza delledavanti a piazza Centomila – quando il suo investitore, probabilmente abbagliato dal sole, non l’avrebbe vista. Nonostante l’immediato intervento di un’ambulanza medicalizzata del 118, purtroppo, nulla è stato potuto fare.