Palpeggia una settantenne, giovane finisce a processo

Arezzo, 24 novembre 2024 – “Mi ha palpato il sedere, poi se ne è andato”. Così una signora di 72 anni ha denunciato un ragazzo di 29. Il, residente in Valtiberina, è stato rinviato a giudizio: e aha scelto di patteggiare. L’accusa è violenza sessuale, 609 bis del codice penale. La sentenza sarà pronunciata dal giudice il prossimo 10 dicembre ma anche se la pena inflitta sarà meno di due anni la legge Codice rosso implica che il beneficio sia condizionato a un percorso psicologico. In pratica dovrà andare in terapia da un analista. Il caso è arrivato al tribunale di Arezzo dopo la querela sporta dalla signora, classe ‘52, residente di Perugia. Siamo a Pieve Santo Stefano, in Valtiberina. Accade a febbraio di quest’anno. Lui è un ragazzo del ‘95, ha 29 anni. Non conosce lei, 72 anni.