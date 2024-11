Lortica.it - Opocsoro

Leggi su Lortica.it

Benvenuti all’oroscopo del 24 novembre, dove le stelle ci offrono una guida ironica e divertente per affrontare la giornata! Che tu stia cercando di risolvere enigmi esistenziali o solo di non far cadere il caffè sulla maglietta, le influenze cosmiche oggi ti accompagnano con un tocco di leggerezza. Preparati a scoprire cosa riservano i pianeti con un sorriso e qualche risata in più. Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi hai l’energia di un supereroe, ma purtroppo non hai il mantello. Sarai pronto a fare miracoli. come trovare un parcheggio in pieno centro o riuscire a cucinare qualcosa che non sia bruciato. Inizia con piccoli passi: conquistare il mondo verrà dopo. Consiglio: non strafare, il caffè non ti darà i superpoteri.Toro (20 aprile – 20 maggio)La giornata inizia come un film romantico, ma con più pasti copiosi e meno pioggia.