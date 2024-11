Thesocialpost.it - M5S, caro Grillo addio: abolito il garante e stop al limite dei due mandati. La risposta

L’assemblea degli iscritti al Movimento 5 Stelle ha segnato un punto di svolta nella storia del partito, votando con oltre il 50% dei consensi una serie di modifiche fondamentali. Tra le novità, l’elevazione deldeia tre e una deroga per le candidature di sindaco e presidente di Regione. Applausi hanno accolto i risultati durante la kermesse Nova, sottolineando un momento cruciale per il movimento fondato da Beppe.Conte: “Il fuoco è vivo, non si è spento”Nel commentare i risultati, il presidente del M5S Giuseppe Conte ha evidenziato il significato della costituente come “una nuova rotta”, in cui la partecipazione degli iscritti è stata centrale. “Il Movimento non si abbandona mai all’autoassoluzione e all’autocommiserazione”, ha dichiarato. Ha poi rilanciato: “Il M5S non sarà mai una timida brezza, ma un vento forte”, confermando la volontà di guardare al futuro con determinazione.