Oasport.it - LIVE Sinner-Griekspoor 5-4, Italia-Olanda 1-0 Coppa Davis in DIRETTA: l’olandese è indemoniato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Servizio, diritto, smash e volée di diritto di. Così non ha mai giocato in tutta la sua carriera.30-0 Battuta vincente al centro.15-0 Braccio sciolto di, che picchia con il diritto e ottiene il primo punto.Vediamo se ora cambierà qualcosa per: deve servire per rimanere nel set. Non è la stessa cosa.5-4 Si difende come può, ma alla fine il diritto in rete.40-30 Attacco poco deciso di, passante di rovescio lungolinea di un.40-15 Battuta esterna vincente.30-15 In rete il diritto di.30-0 Battuta al corpo vincente. Scambi lunghi non se ne stanno vedendo.15-0 Ace esterno dell’no.4-4 Battuta al centro vincente.ha ottenuto il 93% dei punti con la prima.