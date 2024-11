Lanazione.it - La crisi sfinisce la filiera della moda: "Addio a tutti i numeri del passato"

di Carlo Baroni PONTE A EGOLA (Pisa) Laaffonda il morso, leè in affanno, e c’è il rischio di uno stillicidio di posti di lavoro. La potenziale ripartenza resta lontana. Mentre la politica dibatte e le imprese attendono risposte. Ne parliamo con Michele Matteoli, presidente del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, una delle realtà che è motore del Comprensorio pisanopelle, del cuoio ecalzatura dove il comparto conta circa 6mila addetti e vale oltre un miliardo e mezzo di fatturato. Presidente, quali scenari abbiamo davanti? "Le difficoltà sono sul tavolo di tutte le imprese, anche di quelle controllate dai grandi brand. Nulla, ad oggi, ci parla di cambiamenti a breve. E’ chiaro che, probabilmente, idi prima non torneranno più". Se fosse così, quali possibilità ci sono per traghettare il distretto nel futuro? "Siamo davanti ad aziende che hanno una buona flessibilità.