Liberoquotidiano.it - "La chiudiamo anche": Gabbani al veleno dalla Venier

Leggi su Liberoquotidiano.it

Fausto Leali e Francescosono stati due degli ospiti della puntata di Domenica In andata in onda oggi, domenica 24 novembre, su Rai 1. Dopo il primo blocco dedicato a Leali, la conduttrice Maraha accolto in studio. Quest'ultimo, commentando la performance vocale del collega ospite prima di lui, ha lanciato una stoccata verso i cantanti che utilizzano l'autotune: “Vedere Fausto Leali seduto comodamente che canta un pezzo di James Brown. Vedi, quando l'autotune non esisteva - ha detto - c'era la voce, e che pezzi! Una piccola polemica, ma la”. Il siparietto, comunque, è durato giusto il tempo della battuta. Poisi è esibito con un medley dei suoi brani più iconici. Un accennoal brano scritto di recente per Mina, "Buttalo via". “Mina è immensa, ogni volta che ascolto questa canzone scritta per lei mi sembra quasi di sognare ad occhi aperti.