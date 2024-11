Ilfoglio.it - Il M5s diventa ufficialmente un partito e dice addio al garante Beppe Grillo

al, via al limite dei due mandati, si al tesseramento e al obbligo di frequenza alla scuola di formazione, si alla dicitura “progressisti indipendenti”, ma anche all’obbligo di voto sulle allenze e alla sottoscrizione di un programma preciso. Approvato anche il quesito per dare al presidente la possibilità di cambiare nome al M5s. Dal palazzo dei congressi di Roma il Movimento 5 stelleunal suo fondatore. È appena terminata la lettura dell’esito delle votazioni sui 63 quesiti per cambiare pelle al Movimento che fu fondato dal comico genovese e da oggi è pienamente nelle mani di Giuseppe Conte tra gli applausi dei presenti in sala che gridano “Conte, Conte, Conte”. Uno boato dalla platea di NOVA, l'assemblea conclusiva del "processo costituente M5S in corso a Roma, ha accolto l'annuncio della notizia data dal notaio che ha seguito e certificato la procedura.