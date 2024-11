Ilrestodelcarlino.it - Filippi (FI):: "Il partito faccia mea culpa"

"Ora dicono basta alle polemiche, trovandomi pienamente d’accordo, ma dov’erano quando Nicolini mi attaccava sui media per i manifesti elettorali, mettendo in discussione la mia candidatura con la speranza di far correre il suo capolista senza avversari?". Sono le parole dell’esponente di Forza Italia Fabio, che così replica al documento firmato da alcuni componenti del coordinamento provinciale. "Non era forse quello un attacco personale teso a dividere ile utile solo ad allontanare gli elettori azzurri alla vigilia delle regionali? Nicolini durante la campagna elettorale non ha lavorato per Forza Italia, ma ha parteggiato per un solo candidato. Bisogna discuterne la linea politica"