F1 gara GP Las Vegas replica in chiaro | orari programma e come seguirla

E’ tutto pronto per ladomenicale del Gran Premio di Las. Il ventunesimo appuntamento del calendario 2024 di F1 viene ospitato dalla metropoli nel Nevada, con i venti piloti più veloci al mondo che sfrecceranno tra le strade più importanti della città. Le monoposto passeranno davanti a The Sphere, al Ceasar Palace e al Venetian, in una magia di luci e colori. A scattare dalla pole position sarà il pilota della Mercedes George Russell, seguito da Carlos Sainz. Seconda fila invece occupata da Pierre Gasly e da Charles Leclerc.VAI ALLA DIRETTA TESTUALELaavrà luogo domenica 24 novembre, con i semafori che si spegneranno alle 07:00 italiane. Nel corso della giornata è però prevista una, messa a disposizione inda Tv8. Il canale ha infatti inserito la messa in onda dell’evento a partire dalle 14:00.