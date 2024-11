Liberoquotidiano.it - "Di cosa mi vergogno oggi": Federica Nargi, amara confessione in tv

"Mi vergognavo delle mie origini, mamidi essermi vergognata. Ho capito che essere autentici è un valore":lo ha detto nello studio di Francesca Fialdini a Da noi a Ruota Libera su Rai 1, parlando della relazione con il quartiere di origine, Tor Bella Monaca, e degli inizi della carriera, quando il mondo della tv la faceva sentire inadeguata. Sul suo futuro, invece, l'ex velina ha detto di avere diversi progetti in ballo: "Ho già realizzato molti sogni, ma non mi fermo mai. Vorrei continuare in tv, sempre con rispetto per chi mi circonda, senza competere a tutti i costi". Laè una delle concorrenti di punta dell'edizione in corso di Ballando con le Stelle, il talent condotto da Milly Carlucci su Rai 1. E parlando delle emozioni vissute a Ballando, ha fatto riferimento a un episodio in particolare: "Quando ho visto Guillermo Mariotto commuoversi per la nostalgia di casa, ho capito quanto Ballando.