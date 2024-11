Napolipiu.com - “Ciro vive”: la Curva B commuove il Maradona nel ricordo di Esposito

Leggi su Napolipiu.com

Nel giorno del suo 40° compleanno, gli ultras onorano il tifoso napoletano con una coreografia speciale.Un momento di intensa emozione ha avvolto ilprima del fischio d’inizio di Napoli-Roma. LaB ha voluto ricordare, il giovane tifoso azzurro tragicamente scomparso dopo l’agguato prima della finale di Coppa Italia 2014, nel giorno in cui avrebbe compiuto 40 anni.“Fiero e leale sventola il tuo coraggio. In eterno la tuati rende omaggio!”, recita lo striscione che ha fatto da cornice a una coreografia studiata nei minimi dettagli dagli ultras del gruppo Luciano Re Cecconi.L’iniziativa, organizzata attraverso un volantino distribuito ai tifosi, ha trasformato la gradinata in un commovente tributo: “Napoli-Roma non è una partita qualunque. Non lo sarà mai più”, si legge nel comunicato degli ultras che hanno predisposto su ogni sediolino un lembo di plastica con l’effige di