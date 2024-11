Lanazione.it - Caccia ai ladri col piccone. “Mio padre è sotto choc”

Leggi su Lanazione.it

Lucignano (Arezzo), 24 novembre 2024 – “È ancora, provato da un’esperienza come questa”. A parlare sono i familiari del 54enne che giovedì scorso mentre stava sistemando una stufa a pellet nella propria abitazione in località Giglio, nel territorio di Lucignano, ha sorpreso tre. Due di questi, indossando passamontagna e guanti, lo hanno invitato a fuggire per dar loro così campo libero per agire indisturbati forse, mentre un terzo vendendo l’uomo non indietreggiare di un solo passo è sbucato dal nulla con unin mano. Due colpi in rapida sequenza “non con la parte in legno del manico ma proprio con la parte più affilata” raccontano i parenti. Un colpo alla bocca e uno in fronte che avrebbero potuto causare conseguenze ancor più gravi rispetto ai dieci giorni di prognosi che gli sono stati refertati all’ospedale della Fratta.