Appiccano rogo all’interno della loro cella | tre detenuti intossicati da fumo al carcere Bassone

Como, 24 novembre 2024 - Incendio aldi Como. L’allarme è scattato nella serata di ieri, sabato 23 novembre, intorno alle 22 di sera. Secondo quanto riferito tresono stati soccorsi e ricoverati per intossicazione daal Sant’Anna, conseguenza di unappiccato all'interno. Due disono stati successivamente dimessi, un terzo risulta tuttora ricoverato. La polizia penitenziaria si è attivata per lo spegnimento delle fiamme e per l'evacuazione di una quarantina diospitistessa sezione in cui si sono sviluppate le fiamme. Sono intervenuti i vigili del fuoco e diversi mezzi di soccorso del 118. Ad allarme rientrato ievacuati sono stati ricondotti nellecelle. Lo scorso 11 novembre, in conseguenza di un altro incendio appiccato a unadel medesimo istituto, un detenuto marocchino di 19 anni era stato ricoverato con ustioni di secondo e terzo grado all'ospedale Niguarda di Milano.