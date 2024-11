Thesocialpost.it - WhatsApp introduce la trascrizione dei messaggi vocali: ecco come funziona

Arriva una funzione molto attesa dagli utenti di: ladei. Non sarà più necessario ascoltare lunghi audio in situazioni scomode,al lavoro o in mezzo a una lezione. La novità è stata annunciata ufficialmente e verrà rilasciata nelle prossime settimane su tutti i dispositivi.Leggi anche: L’aggiornamentoche mette fine alla scusa più usata: “Non ho dato l’invio alo”ladegli audioCon l’aggiornamento, sarà possibile trasformare iin testo. Per attivare questa funzione, basterà andare nelle Impostazioni dell’app, selezionare “Chat” e poi “dei”. A quel punto, si dovrà scegliere la lingua dell’audio. Quando si riceve uno, sarà sufficiente tenere premuto sull’audio e scegliere “Trascrivi”.