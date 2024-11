Oasport.it - Volandri resta prudente: “Un giorno di riposo in meno. Penso ad Arnaldi e Cobolli”

L’Italia ha sconfitto l’Australia con un perentorio 2-0 e si è qualificata alla finale della Coppa Davis 2024: dopo il successo in rimonta ottenuto da Matteo Berrettini contro Thanasi Kokkinakis, Jannik Sinner ha surclassato Alex de Minaur in maniera perentoria e così gli azzurri si sono meritati l’accesso all’atto conclusivo della massima competizione per Nazionali di tennis. L’Italia tornerà in campo domenica 24 novembre (ore 16.00) per fronteggiare l’Olanda, con il chiaro intento di difendere l’Insalatiera conquistata dodici mesi fa sempre sul cemento indoor di Malaga.Il capitano Filippoha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Una finale di Davis non è mai scontata, come si è visto nei gironi e nei quarti di finale con Spagna e USA. Arrivare in finale è importante per noi, non dobbiamo dare niente per scontato.