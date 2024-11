Ilgiorno.it - Un viaggio nel tempo e nel design: “Questo non è il solito tram tram”

“Avanti c’è posto!”. L’invito, diffuso su un vecchio poster, vale ora per i visitatori della confortevolissima mostra “Atm Manifesto” che per la prima volta, e con esclusivi materiali, racconta il legame tra l’Azienda trasporti milanesi e la città di Milano. Da oggi al 12 gennaio 2025, all’AdiMuseum, in piazza Compasso D’Oro. Ci si arriva comodamente con la linea M5 Lilla. La più affascinante, dobbiamo riconoscere, resta comunque la Rossa, la M1, che compie 60 anni. Perciò le hanno dedicato una sezione, arricchita dai documenti prestati dalla Fondazione Franco Albini e Bob Noorda / Noorda. Furono infatti Franco Albini, Franca Helg e Bob Noorda a firmarne il progetto, che si erano aggiudicati nel 1964, e che fece loro ottenere il Premio Compasso d’Oro. Ilespositivo, curato da Matteo Pirola, lungo i binari delle campagne di comunicazione dell’Atm, attraversa quindi l’evoluzione del costume (e malcostume) della società, prevedendo fermate importanti.