Lanazione.it - Trattamenti estetici in casa, blitz della finanza. Scoperta estetista abusiva: chiusa l'attività

Leggi su Lanazione.it

Empoli, 23 novembre 2024 - Stop a un'dinel territorio comunale di Empoli. Con ordinanza numero 599 del 5 novembre, è stata disposta la chiusura immediata dell'che una donna svolgeva nella sua abitazione senza i requisiti minimi. Tutto nasce da un'ispezione avvenuta il 28 ottobre scorso da parte dell'Azienda Usl Toscana Centro - Igiene Pubblica e Nutrizione di Empoli - DipartimentoPrevenzione assieme alla Guardia didi Empoli nell'abitazionediretta interessata. La donna aveva un banco di lavoro aspirato, due lampade UV per unghie, una sterilizzatrice a secco, uno scaldaceretta per la depilazione, fresa per unghie, smalti e pennelli oltre a un lettino. La donna aveva ricevuto diversi attestati: da parrucchiera (conseguito all'estero), per smalto semipermanente, per ricostruzione unghie e laminazione delle ciglia.