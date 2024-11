Ilrestodelcarlino.it - Ruotando, due giorni a tutto gas

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cesena Fiera capitale della Motor Valley. Appuntamento oggi e domani con, la duededicata agli appassionati delle due e quattro ruote dalle 9.30 sino alle 19.30. Protagonisti nei padiglioni di Pievesestina sono le proposte di oltre 250 espositori, per una immersione a 360 gradi nell’universo dei motori, dall’accessoristica alle creazioni artigianali, passando per le concessionarie, le officine specializzate, i motoclub ed i motorcycles. Un capitolo importante in fiera lo scrive l’ampia area kustom con l’esposizione di moto e auto personalizzate, nello stile unico che unisce l’anima vintage e il fascino del classico. Di grande impatto, i carshow, che vedranno in azione una serie di auto americane, sotto i riflettori modelli di moto customizzati. Ma si potranno vedere anche modelli del tipo Cafè Racer, stile tipico della cultura rock anni Cinquanta che richiama lo stile rockabilly e mods.