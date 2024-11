Liberoquotidiano.it - Roberto Maroni, curiosità e innovazione: la sua eredità a due anni dall'addio

Duefa scompariva prematuramente, per la sua famiglia e per la politica italiana,, una figura importante nella vita pubblica di questo Paese e del suo movimento, la Lega, di cui fu uno dei fondatori e dei principali esponenti. Di lui vorrei qui ricordare tre dimensioni: lo sguardo sul mondo, la capacità di aprirsi e fare squadra, il tema del lavoro nell'agenda politica., che pure condivideva il profondo scettiscismo leghista sull'Europa dei burocrati e su una costruzione barocca ed estremamente complessa che negava l'essenza della dimensione europea, i popoli, era un politico curioso e molto attento a quello che accadeva oltre le Alpi. Fedele all'essenza della linea politica della Lega non ha mai amato le lunghe sessioni dei Consigli europei e quel cavillare su commi e risoluzioni mentre poneva tutto il suo peso politico sui rapporti tra i governi (e tra i ministri) per giungere a risultati concreti.