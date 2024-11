Liberoquotidiano.it - L'Eredità, "non sanno come si chiama": scoppia la rivolta per questa domanda | Guarda

È stata Anna la concorrente che è riuscita ad arrivare alla ghigliottina nella puntata de L'in ondasera, sabato 23 novembre, su Rai 1. Partendo dalla sfida del Triello, a qualificarsi sono stati, oltre ad Anna, Giulia, la campionessa di ieri, e Christian, il super-campione che ha vinto diverse puntate di recente. La sfida dei 100 secondi, invece, è stata giocata da Christian e Anna. E quest'ultima è riuscita a spuntarla e ad arrivare così alla Ghigliottina per la prima volta. Le parole tra cui trovare un collegamentosera erano Fare, Caldo, Sigillo, Mamma mia e Cattiva. Il montepremi in palio è sceso a 37.500 euro dopo due dimezzamenti. La concorrente ha tentato il tutto per tutto scrivendo la parola Compagnia sul cartoncino a sua disposizione. La sua risposta, però, si è rivelata sbagliata.