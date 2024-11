Gaeta.it - Inter in cerca di punti preziosi contro l’Hellas Verona nella 13esima giornata di Serie A

Facebook WhatsAppTwitter L’si prepara a scendere in campoin un match che segna ladel campionato diA. I nerazzurri, guidati da Simone Inzaghi, stannondo di avvicinarsi alla vetta della classifica, attualmente occupata dal Napoli, distante solo un punto. Dall’altra parte,, allenato da Javier Zanetti, ha neurali bisogno diper allontanarsi dalla zona retrocessione.: dettagli e probabili formazioniLa sfida si giocherà oggi, sabato 23 novembre, con fischio d’inizio fissato per le 15. Entrambe le squadre schiereranno formazioni competitive, pronte a lottare per i tre. Le probabili formazioni vedonoallineato con un modulo 4-2-3-1, che prevede il portiere Montipò davanti a una difesa che utilizza Tchatchoua, Coppola, Magnani e Bradaric.