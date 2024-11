Anteprima24.it - Il derby finisce in parità: Casertana fermata prima del traguardo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiErano i minuti di recupero, si prevedeva – finalmente – una vittoria. Poi, il tiro della domenica indovinato da D’Agostino che fa scatenare i tifosi. Con un’esultanza troppo accesa, non apprezzata dai tifosi di casa. C’è anche qualche parapiglia in tribuna, con tanto di steward che è costretto a frenare le intemperanze di qualche rappresentante del Giugliano che siede sugli spalti. C’è De Rosa che ha esultato tanto, capitano della squadra ospite. Il punteggioin.Le previsioni della vigilia, erano giuste: Carretta e Bakayoko formano il duo d’attacco, con la novità Proia come centrale, nel 3-4-3 proposto da Iori contro il Giugliano di Bertotto. Gli ospiti macinano chilometri, e i padroni di casa fanno buon calcio. Dopo un flebile colpo di testa di Falasca, c’è stata una bella azione con conclusione di Collodel, dopo la sponda di Bakayoko.