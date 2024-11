Lanazione.it - Fibonacci e la scoperta del Numero di Dio. Sapete che è in tutti noi?

Firenze, 23 novembre 2024 - C’è unmagico (1,618), il cosiddetto Phi che sorprendentemente si ritrova praticamente ovunque nel mondo: nelle galassie come nei nei cicloni, nella struttura delle conchiglie come nella disposizione dei petali dei fiori. Piante, animali, fenomeni naturali e persinoesseri umani abbiamo misure che rispettano esattamente il rapporto tra phi e uno. Se misuriamo la nostra altezza dividendola per la distanza da terra del nostro ombelico, si ottiene Phi. Lo stesso se misuriamo la distanza dalla spalla alla punta delle dita e poi la dividiamo per la distanza dal gomito alla punta delle dita. Gli antichi credevano fosse ilcol quale Dio avesse creato il mondo, e la chiamarono non a caso ‘proporzione divina’. La sequenza disi ritrova nei modelli di ramificazione degli alberi e delle foglie, nei gusci delle lumache come nella distribuzione dei semi in un lampone.