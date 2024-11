F1 GP Las Vegas 2024 Horner | Chiunque nelle prime 4 file può vincere la gara

Leggi su Sportface.it

“Una qualifica difficile. Le basse temperature e la pista sono una sfida per i nostri pneumatici. Le nostre prestazioni sono migliorate a ogni sessione. Max è riuscito a fare un buon tempo e so che sperava di essere più avanti in griglia, ma su questa pista è decisamente facile sorpassare e il comportamento delle gomme lascia aperto tutto. Qualifiche e lasono sfide completamente diverse,quattropuòquestae sarà molto emozionante vedere come andrà domani”. Questa l’analisi di Chris, team principal Red Bull, al termine delle qualifiche del GP di Las. F1 GP Las: “puòla” SportFace.