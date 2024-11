Anteprima24.it - Esplosione a Ercolano, marcia silenziosa per le tre vittime

Tempo di lettura: 2 minutiUnasi è svolta nel pomeriggio in memoria delledell’di via Patacca, ad, dove lunedì scorso tre giovani sono morti in una fabbrica abusiva di fuochi d’artificio. Tra i partecipanti anche il deputato di Allenza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che parla di momenti di “tensione tra i familiari e i vicini, che non hanno mai denunciato la presenza della fabbrica abusiva, dichiarando di credere che si trattasse di una fabbrica di detersivi”. “Non tollereremo omertà e depistaggi”, afferma il parlamentare. I partecipanti, con in testa al corteo uno striscione con la scritta ‘Giustizia per Samuel, Sara e Aurora’, hanno raggiunto il luogo della tragedia, dove alcuni parenti e amici dellehanno dato sfogo al loro dolore e chiesto che ri responsabili vengano individuati e puniti.