Inter-news.it - Curva Nord, scoperto un arsenale di armi dagli inquirenti!

L'inchiesta "doppia", che ha coinvolto i vertici ultras di Inter e Milan, si impreziosisce di nuovi dettagli rilevanti. La Polizia di Milano ha infattiundiricollegato all'exnerazzurra.LA NOTIZIA – Come riportato da TuttoSport, la polizia di Cambiago haundiappartenente a figure di vertice dell'exdell'Inter. Tra gli oggetti trovatirientrano pistole, kalashnikov, bombe a mano e molti proiettili. I beni si trovavano in un capannone legato a Andrea Beretta, l'ultrà nerazzurro in carcere per l'omicidio di Antonio Bellocco. La proprietà è legalmente attribuita a un'altra persona, ma seguendo le tracce di Beretta la Polizia è riuscita a risalire al locale in cui erano state depositate le.