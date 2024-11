Lanazione.it - Chiera ci crede: "Sarà una sfida punto a punto"

Adrianè pronto a vivere il suo quinto derby di Montecatini con la canotta Herons indosso. Dopo Dell’Uomo e Natali e al pari di Arrigoni è il giocatore che ne ha giocati di più fra le fila degli Herons: per l’occasione sugli spalti ci saranno anche il padre e la madre, venuti a trovarlo dall’Argentina. Da Cordoba, come Mateo Chiarini, con cui è in arrivo un confronto molto atteso., che derby? "Una partita, combattuta, tosta, in cui la squadra che riuscirà a tenere i livelli di intensità e di agonismo più alti avrà più chance di vincere". Dopo una vittoria in Coppa Italia, una finale playoff e una Final Four di Supercoppa sentite ancora appuntamenti come questo? "Certo che sì, vincere un derby ti dà sempre un’emozione particolare: sugli spalti poi c’è tutta Montecatini, vedi la passione di una città intera,così anche stavolta".